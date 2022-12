Die Fußball-Highlights im Kreis Kleve Diese Spiele sollten Sie im Blick haben

Blau-Weiß Bienen – VfR Mehrhoog (Sonntag, 14.30 Uhr) Sind die Blau-Weißen aus Bienen in der Gruppe eins der Kreisliga B Rees/Bocholt das Zünglein an der Waage? Vieles spricht dafür, denn die Mannschaft von Trainer Frank Potthoff kann selbst noch in den Titelkampf eingreifen. Die Elf nimmt mit 36 Punkten Platz drei in der Tabelle ein - nur der morgige Gegner und die DJK Hüthum stehen mit jeweils 42 Zählern besser da. Die Blau-Weißen befinden sich in blendender Verfassung und sind seit sieben Spielen ungeschlagen. Die Abwehr um Peter Schau musste bislang erst 15 Gegentore hinnehmen. Das kann sich ändern – Gegner VfR Mehrhoog ist mit bislang 71 Treffern die Torfabrik der Liga.