Von Comedy bis Kabarett Komiker-Größen am Wochenende im Kreis Kleve

Düsseldorfer Kommödchen Ensemble in Emmerich Mit seinem neuen Stück „Bulli - Ein Sommermärchen“ nimmt das Kommödchen seine Zuschauer mit auf eine Reise. Am Donnerstag, 1. Dezember, ist es ab 20 Uhr im Stadttheater Emmerich zu Gast. Nach vielen Jahren kommen ziemlich durchgeknallte Jugendfreude noch mal zusammen, um abzugleichen, was aus ihren alten Idealen und Utopien geworden ist. Schräge Figuren, skurrile Charaktere, gescheite und gescheiterte Existenzen treffen in diesem schnellen, musikalischen und hochkomischen Stück in einem alten VW-Bus aufeinander und machen sich noch mal gemeinsam auf den Weg zurück zu der Stelle, wo alle im Leben irgendwie falsch abgebogen sind. Karten unter: www.reservix.de