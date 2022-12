Ausländische Militärmaschine über Kreis Kleve Kampfjet kam wohl von der Route ab

Nachdem, wie berichtet, am Freitag ein Kampfjet im Tiefflug über den Niederrhein gejagt ist, häufen sich die Meldungen über Sichtungen von Militärflugzeugen am Himmel. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr überflog ein Jet unüberhörbar den Raum Weeze, Kranenburg und Goch. Auf der Seite Flightradar ist zu erkennen, wie die Maschine eine Schleife über den Kreis Kleve zieht und dann in die Niederlande fliegt.