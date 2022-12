Telefonie und Internet Großflächige Störung bei Vodafone in und um Kleve

Seit den Mittagsstunden am Mittwoch, 30 November, gibt es rund um Kleve einen großflächigen Ausfall beim Telekommunikationsdienstleister Vodafone. Betroffen sind die Telefon- und Internet-Anschlüsse der Kunden. Die Ausfälle gehen von Bimmen im Norden, Warbeyen und Huisberden im Osten, bis hin nach Goch-Nierswalde und kurz vor Goch-Kessel im Süden und Kranenburg-Nütterden im Westen. Bei insgesamt 2095 Kunden sind Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar, wie Vodafone auf Anfrage unserer Redaktion nun mitteilte. Ursache sei ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang, über den diese 2095 Kunden an das Festnetz angeschlossen sind. „Konkret wurde diese Zufuhrstrecke bei Bauarbeiten, mit denen Vodafone an sich nichts zu tun hatte, an mehreren Stellen durch Dritte beschädigt - sehr wahrscheinlich durch Spülbohrungen im Bereich der Emmericher Straße“, so Vodafone.