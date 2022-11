Jugendfußball Ein Debakel in der zweiten Halbzeit

Wacker schlug sich unterdessen der SV Straelen beim Tabellenführer Rot-Weiss Essen. Am Ende stand jedoch eine 1:4 (1:2)-Niederlage. Schon in der fünften Minute war es dem SVS gelungen, den Favoriten aus dem Ruhrgebiet zu ärgern, als Nellio Fröse nach langem Ball von Julian Klingen aus einem Torwartfehler Kapital schlug und die Gäste in Führung brachte. In der 18. Minute schlug dann RWE zum ersten Mal zu. Mit dem Pausenpfiff drehten die Gastgeber die Partie. In Halbzeit zwei legte der Spitzenreiter zwei weitere Treffer (37., 59.) nach und sicherte sich den Heimsieg. Straelens Trainer Yannik Nawrocki hatte seinen Schützlingen wenig vorzuwerfen. „Klar war Essen die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben jedoch sehr gut verteidigt und sind nicht unverdient in Führung gegangen. Mit der Zeit wurde der Druck höher, aber wir konnten uns weiterhin über Konter Chancen erarbeiten. Am Ende ist das Ergebnis vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen“, so Nawrocki. Weil der VfB Homberg den VfB Bottrop schlug, rutscht der SVS auf Tabellenplatz sieben ab.