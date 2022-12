Winterbahnmeisterschaften NRW Im Radsportforum geht es um die Titel auf der Rennbahn 

Seit 2019 richtet der VfR Büttgen die NRW-Winterbahnmeisterschaften aus. An vier Renntagen, verteilt über zwei Wochenenden, misst sich die Konkurrenz in verschiedenen Radsportdisziplinen auf dem Büttgener Holzoval. Neben den lokalen Teilnehmern aus Nordrhein-Westfalen sind auch Aktive aus den BENELUX-Staaten mit von der Partie. An den Samstagen (3.12./10.12.) finden von 14 bis 20.30 Uhr die Wettkämpfe in den Altersklassen U11 bis Elite statt, an den Sonntagen (4.12./11.12.) geht es von 10 bis 16 Uhr um die Landesmeistertitel. Der Eintritt ist frei. Bis zum Meldeschluss hatten sich 107 Aktive angemeldet, so dass Büttgens Vorsitzender Lars Witte (Radsport) mit Nachmeldungen von einem Teilnehmerfeld von etwa 120 ausgeht. „Das ist sehr gut. Die Meldezahlen im Bereich U11/U13 machen uns aber Sorgen und sind Auswirkungen der Corona-Pandemie.“