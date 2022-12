3. Handball-Liga HSG Krefeld vor einer schweren Aufgabe

Da die Leistung der Eagles im Hinspiel gegen Ahlen deutlich schlechter war als in den vergangenen Wochen, kann am Samstag die Revanche gelingen. Aber die Mannschaft erwartet in der mit meist 1200 Zuschauern ausverkauften HLZ-Arena (Friedrich-Ebert-Halle), in der schon Zweitliga-Handball zu Hause war, ein heißer Tanz. Die Gastgeber haben sich wie die Krefelder einen der ersten beiden Plätze auf die Fahne geschrieben und wissen, dass dieses Ziel in Falle einer Niederlage und mit dann acht Punkten Rückstand auf Platz zwei kaum noch zu erreichen ist. Die Hoffnungen der Gastgeber auf den zweiten Saisonsieg gegen die HSG ruhen in erster Linie auf ihren Spielmacher David Wiencek, der nach einer längeren Verletzungspause am vergangenen Samstag bei seinem Comeback die Mannschaft gegen den TuS Spenge zum 35:30-Sieg führte. Auch Torhüter Maurice Behrens trug mit einer starken Leistung dazu bei.