2. Ringer-Bundesliga Die Aufstiegstorte hat der KSK schon geordert

Wie das in Lübtheen laufen soll, davon hat Cinar eine ziemlich klare Vorstellung: „Drei bis vier Kämpfe gehen an den Gegner, der Rest an uns.“ Ganz sicher nichts zu holen gibt es für den KSK bei den schweren Jungs: Zbigniew Baranowski, Dritter der in Budapest ausgetragenen Europameisterschaften, ist für die Neusser in 130 Kilogramm nicht zu gefährden – wenn der Pole denn im Kader steht. Und gegen den in Russland geborenen, international aber für Dänemark ringenden Europameister Turpal Bisultanov geht es in 98 Kilogramm für den wackeren Julian Lejkin nur darum, drei anstatt vier Punkte abzugeben. Wo auch immer sie eingesetzt werden, die für den Auswärtssieg nötigen deutlichen Siege sollen Simone Piroddu, Vasile Diacon, Deni Nakaev und Magomedmurad Gadzhiev einbringen, aber auch Aaron Bellscheidt und Arslanbek Salimov gehen mit guten Chancen auf die Matte. Cinar lachend: „Sie sollen uns in Lübtheen schon mal eine Torte fertig machen, damit wir hinterher zusammen feiern können.“