Ringen KSK arbeitet schon jetzt an der 1. Liga

Wenn der KSK spätestens nach dem letzten Kampf am 10. Dezember an heimischer Frankenstraße in die deutsche Eliteklasse zurückkehren wird – und daran bestehen eigentlich kaum noch Zweifel –, soll der Dritte der im Oktober im spanischen Pontevedra ausgetragenen U23-Weltmeisterschaften in der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm unbedingt weiter zum Kader zählen. Und da sich der bärenstarke Moldawier, dessen Antrag auf einen rumänischen (EU-) Pass in Arbeit ist, am Rhein „sehr wohl fühlt, so eine familiäre Atmosphäre hat er noch nirgendwo erlebt“, machte Cinar gleich Nägel mit Köpfen. „Er bleibt, hat uns schon jetzt für die nächste Saison zugesagt.“ Dass sich auch die Konkurrenz bei Diacon, der für den KSK im Freistil in den Gewichtsklassen bis 75 und 80 Kilogramm auf die Matte steigt, melden könnte, schreckt Cinar nicht. „Er steht zu seinem Wort.“ Bemerkenswert: Im Topkampf gegen den AC Heusweiler „machte“ der Punktegarant extra Gewicht, um in der Klasse bis 71 Kilogramm antreten zu können. Trotzdem bezwang er Nico Zarcone in anderthalb Minuten technisch überlegen mit 16:0. Und weil es am Tag vor Heiligabend gerade so prächtig lief, holte sich Cinar gleich auch noch das Ja-Wort des in Rekordzeit zum Publikumsliebling avancierten U20-Europameisters Simone Piroddu sowie der international für Polen ringenden Eigengewächse Mairbek und Arslanbek Salimov.