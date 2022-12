2. Basketball-Bundesliga Die Kapitänin kehrt als Gegnerin zurück

Und als wäre das nicht genug, gibt am Samstag nach ihrer Corona-Erkrankung auch noch Franziska Worthmann ihr Comeback. Die bald 36-Jährige hatte sechs Jahre das Trikot der Tigers getragen und in ihrer Abschiedssaison 2019/2020 durchschnittlich 19,1 Punkte erzielt. In dieser Spielzeit war sie nur beim 66:78 der Falcons gegen Lichterfelde aktiv und markierte dabei 13 Punkte. Dass die ehemalige TG-Kapitänin in einem Pflichtspiel mal gegen Neuss antreten würde, hätte sich im Lager der Tigers sicher niemand in seinen schlimmsten Albträumen ausmalen können ... Auch die jetzt in Bad Homburg beschäftigte Kristina Krick (10,9 Punkte im Schnitt) war in der Corona-Saison 2020/21 eine der besten Spielerinnen der Turngemeinde. Sie kehrt nach überstandener Grippe ins Team zurück.