Handball-Regionalliga Neusser HV macht trotz der prekären Lage erstmal weiter

„Wenn wir den Anschluss an das rettende Ufer nicht verlieren wollen, müssen wir beide Punkte holen“, fordert der Neusser Trainer Josip Jurisic. „Das wird allerdings alles andere als einfach. In der Woche können wir zwar in der Sporthalle Am Hammfeld trainieren, aber dürfen weiterhin keine Haftmittel benutzen, was uns nur an den Spieltagen gestattet ist. Also gehen wir ins Spiel mit ganz anderen Voraussetzungen. In diesem Zusammenhang wird es auch zunehmend schwieriger, die Spieler zu motivieren. Wenn du sportlich schon unten bist, wird von anderer Seite auch noch auf dich drauf getreten, eine Sache für die mir jegliches Verständnis abgeht.“ Bleibt abzuwarten, ob die Spieler nun ihre Leistung abrufen können oder ob wegen der verzwickten Hallensituation gar Rückschritte zu erwarten sind. Zumindest hat Jurisic fast seinen kompletten Kader zur Verfügung, nur der verletzte Daniel Zwarg wird nicht mit von der Partie sein.