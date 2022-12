Handball-Regionalliga TV Korschenbroich hat den Tabellenführer fest im Blick

Schon seit Wochen ist Handball-Regionalligist TV Korschenbroich gut drauf. Muss er aber auch, will er den Kontakt zum Tabellenführer TV Ratingen weiterhin so eng wie möglich gestalten. „Wir wollen unbedingt dranbleiben und bis zur Weihnachstpause nach Möglichkeit alle Spiele gewinnen, was aber nicht einfach werden wird“, sagt der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. Sollte sein Wunsch in Erfüllung gehen, kommt es im neuen Jahr am 14. Januar in Ratingen gleich zum Top-Spiel beim Liga-Primus, dem durchaus schon eine vorentscheidende Rolle zugeordnet werden kann.