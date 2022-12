Floorball Holzbüttgen setzt gegen Dresden auf seine Heimstärke

Mutmacher für das Spiel am Samstag (18 Uhr) ist außerdem die Heimbilanz: Alle vier Spiele in der Kaarster Stadtparkhalle konnte die DJK für sich entscheiden. Diese Serie gilt es gegen den Bundesliga-Aufsteiger Unihockey Igels auszubauen. Der Tabellenführer aus Leipzig erwartet Rekordmeister UHC Weißenfels. Mit dem fünften Heimsieg in Folge sowie einem Remis oder einem Weißenfelser Sieg könnte die DJK den Platz an der Sonne zurückerobern. Der Gegner aus Elbflorenz rangiert auf dem neunten Tabellenplatz. Nach einem starken Saisonstart mit drei Siegen in den ersten vier Partien gerieten die Dresdener aber in eine Abwärtsspirale und unterlagen fünfmal in Serie. Dennoch gelang dem sächsischen Aufsteiger am vergangenen Spieltag mit einem 9:5 bei den SSF Dragons Bonn wieder ein Sieg. Dabei war Daniel Hulic mit drei Treffern und einem Assist in den letzten beiden Dritteln einer der Schlüsselspieler. Außerdem liegen die Offensivhoffnungen der Dresdener besonders auf Til Robert Franke, der sich mit 14 Toren und neun Assists in zehn Einsätzen auf Platz neun der Bundesliga-Scorerliste befindet.