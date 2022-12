Fußball-Kreisliga A Büttgen steht mächtig unter Druck

„Das kam in der Hinrunde fast nie vor. Wenn die Personaldecke stimmt, können wir es in der Rückrunde viel besser machen“, so Heryschek, der auch auf Neuzugänge hofft. Bislang ist aber noch nichts spruchreif. Nach 15. Spieltag steht der VfR Büttgen mit nur elf Zählern am Tabellenende. Seit sechs Spieltagen wartet Büttgen nun schon auf einen Sieg – und der soll gegen den TSV Norf nun endlich her. Der Aufsteiger schlägt sich bislang wacker, steht mit 13 Zählern noch über dem Strich, doch die Situation im Abstiegskampf ist eng.