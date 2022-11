AWL Neuss ohne Wirtschaftsplan Vorstoß zur Rückkehr der Straßenreinigungsgebühr

Im Aufsichtsrat der Abfall- und Wertstofflogistik sind die Meinungen darüber aufeinander geprallt, wie viel Personal in der Straßenreinigung einzusetzen ist. Namentlich die SPD-Vertreter in diesem nicht-öffentlich tagenden Gremium unterbreiteten dazu einen Vorschlag, der im Wirtschaftsplan mit einer Viertelmillion Euro an Mehrkosten für Personal und Fahrzeuge zu verankern gewesen wäre. Hintergrund ist die „Sauberkeitsoffensive“, die die SPD mit ihren Kooperationspartnern ausgerufen hat.