Ringer-Bundesliga : Zwischen Euphorie und Bodenhaftung

Neuss Mit dem Sieg im Gipfelkampf über den AC Heusweiler hat der KSK Konkordia Neuss ein Zeichen gesetzt. Doch den Aufstieg und die dafür nötige finanzielle Potenz müssen sich die Ringer aus der Nordstadt hart erarbeiten.

Nach der in dieser Form in Neuss noch nie gesehenen Ringer-Gala trat der am Samstag nicht eingesetzte Aaron Bellscheidt mit einem Vorschlag an Fatih Cinar heran: „Das machen wir im nächsten Heimkampf noch mal. Dann stehe ich aber auch auf der Matte.“ Doch bei aller mit dem berauschenden 26:6-Sieg des neuen Zweiliga-Spitzenreiters KSK Konkordia Neuss im Topduell mit dem als Tabellenführer angereisten AC Heusweiler verbundenen Euphorie, auch der nie um einen knackigen Spruch verlegene Sportliche Leiter weiß nur zu gut. „So was kannst du nicht jede Woche machen – so viel Kraft und Kohle hast du nicht.“