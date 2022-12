2. Handball-Bundesliga Bayer Dormagen plagen große Personalsorgen

Macht in Summe sechs Ausfälle. Das hat zwar noch nicht ganz die Dimensionen der Hinrunde der vergangenen Katastrophensaison erreicht, geht aber stark in die Richtung. So erinnert es auch ganz stark an seinen Vorvorgänger Dusko Bilanovic, wenn Matthias Flohr: „Da müssen wir sehr kreativ und variabel sein. Also auch Spieler auf Positionen einsetzen, die sie nicht gewohnt sind.“ Einig ist sich Flohr auch mit Bilanovic, wenn er sagt: „Wir wollen nicht jammern, sondern sehen das als Herausforderung und versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Was die heutige Lage angenehmer macht für die Dormagener, ist, dass sie jetzt schon mehr Punkte gesammelt haben als bis zur Entlassung des Deutsch-Serben im Januar 2022. Und es gibt fünf weitere Chancen, bis Weihnachten dem Konto noch mehr Zähler hinzufügen. „Das ist noch eine zu lange Zeit, um sich irgendwie durchzubeißen. Da müssen wir schon an nachhaltigen Lösungen tüfteln“, erklärt Flohr. Gegen Ludwigshafen hat Spielmacher Ian Hüter seine Sache auf Halbrechts gutgemacht, doch der 25-Jährige fehlt in der Mitte und braucht auch Entlastung. Deswegen ist wieder Robin Kremp aus der A-Jugend mit im Kader. Unter der Woche haben sie alles versucht, ihn wieder ein Stück näher an die 2. Liga heranzubringen. Auch Rechtsaußen Jakub Sterba könnte, wie in der vergangenen Saison in der schweren Phase schon mal ausprobiert, eine Position nach innen rücken.