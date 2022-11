Ringen KSK fehlt nur noch ein Sieg zum Aufstieg

Wirklich zu grämen wusste das in der Stadionhalle allerdings niemanden. Für gute Stimmung sorgten zum Abschluss in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm Aaron Bellscheidt (GR) mit seinem 13:0-Erfolg über den sehr passiven Can Özgün und Vasile Diacon (F), dem gegen den schlaksigen Shamil Sulejmanov nach genau 60 Sekunden ein Schultersieg gelang. Den am Ende deutlichen Mannschaftserfolg der Hausherren hatte der Sportliche Leiter Fatih Cinar schon an der Waage beim Blick auf die Aufstellung des Kontrahenten vorausgesagt. „Da kann nichts anbrennen.“ Wesentlich härter dürfte es für die Neusser am Samstag in der Hans-Oldag-Halle des auf Rang zwei aufgerückten RV Lübtheen werden.