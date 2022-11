2. Ringer-Bundesliga KSK bleibt weiter zwei Punkte vor dem AC Heusweiler

Damit bleibt es beim knappen Zwei-Punkte-Vorsprung der Neusser auf Heusweiler, der RV Lübtheen, als Tabellendritter auf einem Nichtaufstiegsplatz, ist vier Punkte entfernt. Nur auf Rang vier steht der RC CWS Düren-Merken, ist aber lediglich drei Minuspunkte schlechter als der KSK. Die Jungs vom Nordrand der Eifel sind am Samstag (19.30 Uhr) in der Stadionhalle zu Gast. Der Hinkampf war deutlich mit 21:10 an Neuss gegangen. Gewinnt der KSK auch den zweiten Vergleich, könnte er sich in den restlichen drei Kämpfen sogar zwei Niederlagen leisten, sofern die Schützlinge von Trainer Oleg Dubov am 3. Dezember in Lübtheen nicht mit mehr als elf Punkten Differenz verlieren. Den Hinkampf in Neuss hatten sie nämlich hoch mit 19:8 gewonnen.