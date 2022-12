Zweiter Advent in Dormagen TSVer singen, Dudelsäcke klingen

Dormagen · Beim Weihnachtstreff in der City gibt es am Wochenende viel Abwechslung – und Zweitliga-Handballer in einer außergewöhnlichen Rolle.

01.12.2022, 04:50 Uhr

DOR Weihnachtstreff Foto: SWD

Beim Weihnachtstreff in der Dormagener Innenstadt wird am Wochenende (3./4. Dezember) rund um das Historische Rathaus wieder reichlich Programm geboten. Zudem öffnen am zweiten Adventssonntag wie jedes Jahr die City-Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Den Startschuss auf der Bühne geben am Samstag, 3. Dezember, um 14 Uhr die „Jingle Bellas“. Das Damen-Trio um Ina Dahlenburg, die früher zu den Funky Marys gehörte, poliert traditionelle Weihnachtslieder und stimmungsvolle Popsongs neu auf. Damit der Nachwuchs beschäftigt ist, während die Eltern mitswingen, öffnet von 13 bis 15 Uhr das Bastelzelt. Auch Ole der Elch wird im weihnachtlichen Kostüm dort vorbeischauen und sich gerne knuddeln lassen. Auf dem Paul-Wierich-Platz steigt ab 13.30 Uhr das offene Weihnachtssingen mit den Handballern des TSV Dormagen. Der ein oder andere Glühwein, rot oder weiß, eignet sich hervorragend, um die Kehle zu ölen. Um 14 Uhr übernimmt Volker Dahmen das eingestimmte Publikum zur Feier der „Kölschen Weihnacht“. Ihm folgt nahtlos um 15 Uhr die Tanzschule Hüftschwung, bevor ab 16 Uhr Kindersängerin Isa Glücklich auf die Bühne kommt. „Isas Auftritt auf dem SWD-Citybeach kam so gut an, dass wir sie sehr gerne wieder nach Dormagen geholt haben. Sie macht einfach gute Laune und reißt die Kinder mit“, sagt SWD-Veranstaltungsmanagerin Ute Godyla. Richtung Abend ist ein Auftritt „Made in Dormagen“ geplant. Ab 17 Uhr schweben die Tänzerinnen und Tänzer der Ballettetage über die Bühne. Organisiert hat das die City-Offensive Dormagen. „Die Ballettetage und die Tanzschule sind seit Jahrzehnten hier in Dormagen erfolgreich. Gerade diesen örtlichen Akteuren bieten wir im Rahmen der Stadtfeste gerne eine Bühne“, sagt CiDo-Vorsitzender Guido Schenk. Schottisches gibt es ab 17.30 Uhr. Dann tritt Dudelsackspieler Kian Johnston mit seiner Band als stimmungsvoller letzter Act am zweiten Advent auf. Parallel halten Glühweinkutscheund Verzehrstände täglich von 12 bis mindestens 19 Uhr alles bereit, was den Gaumen erfreut. Auch das Kinderkarussell dreht seine Runden. In die hölzernen Weihnachtshütten ziehen unter anderen die Kindertagesstätte Matschpiraten mit Selbstgemachtem aller Art ein.

(ssc)