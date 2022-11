TV Kalkum – TSV Bayer Dormagen 2:0 (0:0). Der TSV Bayer Dormagen konnte nicht an den Überraschungssieg gegen den TSV Eller anknüpfen und rutschte auf einen Abstiegsplatz. Nico Pesch (60.) brachte den TVK in Führung, in der Nachspielzeit machte Marlon Kramer den Sack zu. „Kalkum hat heute mehr gekämpft und daher auch verdient gewonnen. Das ist eine reine Kopfsache“, meinte TSV-Co-Trainer Ayhan Karadeniz.