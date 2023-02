Handball-Regionalliga Korschenbroicher Auswärtsserie findet beim HC Weiden ein Ende

„Der HC Weiden ist sehr heimstark, es ist sehr unangenehm, in der Sporthalle Würselen zu spielen“, weiß Gilbert Lansen auch aus Gesprächen mit seinen Spielern zu berichten. „Aber auch diesmal ist klar, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und natürlich beide Punkte mit aus Weiden nehmen wollen.“ Aktuell belegen die Weidener nach 16 absolvierten Spielen den zehnten Platz in der Tabelle mit 11:21 Punkte auf, sind also vom Papier her krasser Außenseiter. Der Eindruck wird auch dadurch untermauert, dass der HC ganz schlecht ins neue Jahr gestartet ist. Seine drei bisherigen Partien verlor er gegen die HSG Refrath/Hand (28:29), Interaktiv Handball Ratingen (31:34) und die HG Remscheid (31:39). Allerdings hat das Hinspiel gezeigt, dass die Weidener in der Lage sind, dem TVK Paroli zu bieten. Damals mussten die Korschenbroicher hart kämpfen, um am Ende einen 28:26-Sieg feiern zu können. Für die Gäste geht es aber nicht nur um die zwei Punkte, sondern auch darum, die Chance zu wahren, Tabellenführer Ratingen noch abzufangen. Der hatte vorigen Samstag beim Remis in Bonn gepatzt, so dass der TVK den Rückstand verkürzen konnte. An diesem Wochenende hat Interaktiv allerdings spielfrei, empfängt nächste Woche Rheinhausen, wenn der TVK es mit Bonn zu tun bekommt.