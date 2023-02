Ringen Ivan Seibel ringt sich auf Platz eins

Gute Perspektiven bescheinigte er allerdings auch seinen Kollegen im in Brandenburg als Trainer selbstverständlich von Oleg Dubov betreuten Neusser Team. Etwa dem ebenfalls 15-jährigen Joshua Bellscheidt, der in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm erst im kleinen Finale nach zuvor drei Siegen unterlag. Den zweiten Platz belegte Andrej Malchun (110 kg) mit zwei ungefährdeten Erfolgen. Die Erfolgsgeschichte fand auch bei den von der SU Witten-Annen in der Fritz-Husemann-Sporthalle in Witten ausgerichteten Landesmeisterschaften ihre Fortsetzung. Zwar entging dem KSK wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von Heinrich Holtz der Titel bei den C-Jugendlichen, doch dafür hielten sich die für Neuss tätigen Ringer bei den Junioren schadlos: Calvin Stiller (61 kg) holte sich ebenso den Siegeslorbeer wie Kiril Kildau (92 kg). Abdullah Ibragimov (38 kg) verpasste in der C-Jugend als Vierter nur knapp das Podest.