Halbzeitbilanz: SV Uesdeheim Aufstieg ist schon abgeschrieben

Saisonverlauf Nach zwei Unentschieden in den ersten drei Saisonspielen, stand der Aufstiegsfavorit gleich unter Druck. Daraufhin folgten jedoch vier Siege in Folge, gegen Weißenberg musste die Mannschaft von Dalibor Dobras aber die erste Saisonniederlage (0:3) hinnehmen. „Es war eines unserer schlechtesten Spiele in dieser Saison“, meint Timm Oppermann, der bis zur Winterpause Co-Trainer Mannschaft war und nun als Teammanager agiert. Die Niederlage steckten die Uedesheimer jedoch gut weg und zogen nach sechs Siegen in Folge punktetechnisch wieder mit dem Tabellenführer SVG gleich. Dann folgte jedoch ein Einbruch. „Wir müssen nicht mehr vom Aufstieg reden, wir werden diese acht Punkte nicht wieder aufholen können“, sagt Oppermann. Auch Cheftrainer Dalibor Dobras zog nach der suboptimalen Hinrunde einen drastischen Schlussstrich. Er und seine beiden Co-Trainer Timm Oppermann und Ioannis Kontogiannis legten ihre Ämter nieder. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Oliver Seibert, der als Trainer Erfahrung aus Oberliga und Landesliga mitbringt, eine Pause aber nutzte, um in der Hinrunde achtmal das SVÜ-Tor zu hüten.