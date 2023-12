Skaterhockey Devils belohnen sich für den Trainingsfleiß

Für Cheftrainer Tim Schmitz hätte das Jahr 2023 nicht besser laufen können. Gleich in seiner ersten Saison führte er die SG Langenfeld Devils (SGL) zur Skaterhockey-Meisterschaft in der Regionalliga West. Knapp vor dem Vize-Meister HC Köln-West Rheinos II (24 Zähler) belegten die Devils mit 26 Punkten den ersten Tabellenplatz. „Auch einige Wochen nach dem Saisonende muss ich zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass das sportliche Jahr 2023 so erfolgreich verlaufen würde. Mir war aber natürlich immer bewusst, dass sehr viel Potenzial in unserer Mannschaft steckt“, sagt Schmitz.