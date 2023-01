Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen schlägt Chemnitz klar

Die Gastgeber gingen zwar gegen den als Außenseiter angereisten Tabellenachten in der elften Minute durch Niklas Stammen mit 1:0 in Front, doch es sollte noch dauern, bis der Widerstand der Gäste gebrochen war. Die glichen nämlich noch im ersten Drittel durch Camill Wagner (15.) aus und gingen nach dem ersten Seitenwechsel sogar durch Maximilian Schröder (27.) 2:1 in Front. Weil sich Chemnitz dann aber Undiszipliniertheiten leistete, nutzten die Gastgeber die Überzahlsituationen, um durch Janos Bröker (2) und Leo Häfner 4:2 in Front zu gehen. Zunächst blieben die Gäste im Schlussabschnitt trotz der beiden weiteren Treffer von Hofferbert dran, doch spätestens nach dem Doppelschlag von Mark Jones zum 8:4 (10., 13.) war die Partie vorentschieden. Leo Häfner (15.) und erneut Hofferbert (20.) besorgten den Rest für Holzbüttgen.