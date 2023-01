Jahreshauptversammlung Der Neusser RV präsentiert sich gut aufgestellt

In Sachen Infrastruktur hat der Verein in die Zukunft investiert. So wurde der Kraftraum ausgebaut, neue Geräte angeschafft und neben den Bootshallen ein großer überdachter Stellplatz für die Bootsanhänger und die beiden Kirchboote errichtet. Der Bau behindertengerechter Toiletten und eines Aufzugs wird noch in diesem Jahr beginnen. Unterstützt wird die Modernisierung durch Zuschüsse des Landes NRW (knapp 100.000 Euro) und der Stadt Neuss (rund 50.000 Euro) sowie einige Spenden.