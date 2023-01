Handball-WM Drei Ex-Dormagener gleichzeitig für Deutschland auf dem Feld

Am auffälligsten vertraten Patrick und Ian Hüter den TSV Bayer Dormagen bei der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden. Schließlich standen die beiden Führungsspieler aus dem aktuellen Zweitliga-Kader der Dormagener für die USA auf der Platte und feierten historische Erfolge. Sie gehörten dem US-Nationalteam an, das zum ersten Mal überhaupt ein WM-Spiel gewann und folglich auch zum ersten Mal die Hauptrunde erreichte. Doch es waren auch etliche Spieler bei dem Weltturnier am Start, die einst das Trikot des TSV trugen. Beim Sieg gegen Ägypten standen am Freitagabend in der zweiten Hälfte gleich drei von ihnen gleichzeitig auf dem Feld. Julian Köster (VfL Gummersbach), Simon Ernst (SC DHfK Leipzig) und der erst kurz zuvor nachnominierte Lukas Stutzke (Bergischer HC) verteidigten nebeneinander auf den Innenpositionen. Dass der offenbar etwas übermotivierte Stutzke (ein Tor) wenig später mit der Roten Karte vom Feld geschickt wurde, konnte ihn nicht nachhaltig schocken, denn nur zwei Tage später lief er gegen Norwegen im Spiel um Platz fünf zu Hochform auf. Drei Tore trug er zum deutschen 28:24-Sieg bei. „Es war unfassbar wichtig, dass wir am Ende gewinnen – für uns, für das ganze Team und für das gesamte Turnier“, wird Stutzke im Internetportal Handball-World zitiert: „Ich bin zwar nur die letzten beiden Spiele dabei gewesen, wir haben beide gewonnen. Das fühlt sich gut an. Ich bin sehr froh, dass ich noch nachkommen durfte, ich hatte nicht mehr damit gerechnet. Es ist immer eine Ehre, bei der Nationalmannschaft zu sein.“