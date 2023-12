Gedankenspiel mit Taktik-Experten Wäre der VfB Stuttgart zur EM das bessere Nationalteam?

Letztlich mündet die Überlegung, ob eine Vereinsmannschaft besser ist als eine Nationalauswahl ja in der Frage, ob man Blockbildung und Eingespieltsein in den taktischen Abläufen höher bewertet als individuelle Klasse. „Ich verstehe natürlich das Reizvolle an diesem Gedankenspiel. Denn es liegt ja auf der Hand, dass eine Nationalmannschaft einfach zu wenige wirkliche Trainingseinheiten hat, in denen man taktisch arbeiten kann“, gesteht Memmert ein. Die könne man ja fast an zwei Händen abzählen in einem Jahr. Also habe man quasi immer das Problem, dass Spieler auf Nationalmannschaftsebene nicht eingespielt sind. „Und in der Konsequenz sollte man natürlich auf ein Gerüst, eine Struktur von Spielern zurückgreifen, die im Verein eingespielt sind.“