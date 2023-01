Nach 17 Jahren wieder Weltmeister Das deutsche Hockey-Märchen 2.0

Die Schlagzeile in den Medien nach dem im Penalty-Shootout-Krimi gegen Belgien eingebrachten WM-Gold der deutschen Hockey-Herren im indischen Bhubaneswar war immer gleich: „Deutschland holt ersten Weltmeistertitel seit 17 Jahren!“ 2006 war das, als die zum letzten Mal von Bernhard Peters trainierte DHB-Auswahl mit einem 4:3-Erfolg im Finale über Australien den Triumph von 2002 in Kuala Lumpur wiederholte. An diesen gemeinsam mit 14.000 Zuschauern im ausverkauften Mönchengladbacher HockeyPark verbrachten 17. September erinnert sich Sebastian Draguhn immer noch gut. „Ist ja auch noch nicht so lange her“, sagt der seit Kurzem 39-Jährige und fügt schmunzelnd hinzu: „Fragt sich, wie das bei mir in 20 Jahren ist ...“