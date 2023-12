Feiertage in Mönchengladbach So fahren die Busse an Weihnachten und Silvester

Nicht nur über die Feiertage, sondern über die gesamte Weihnachtszeit hatte die Polizei angekündigt, in den Innenstädten vermehrt Präsenz zu zeigen, um damit zur Kriminalitätsprävention beizutragen. Dazu gehört neben vermehrten Streifen, besonders in viel frequentierten Einkaufsstraßen und um die Weihnachtsmärkte herum, auch eine Kooperation mit der NEW. Deren Busse sollen als „fahrende Notrufsäulen“ fungieren. Die Busfahrer haben in Notfallsituationen einen schnellen Draht zur Polizei.