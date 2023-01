Fußball Schwierige Vorbereitung für Landesligisten

Apropos Witterung: Auch die Vorbereitung beider Teams wurde von dem Winterwetter der vergangenen Wochen negativ beeinflusst. „Unsere Anlage ist seit 14 Tagen wetterbedingt gesperrt. Seit Beginn der Vorbereitung haben wir einmal auf dem Platz trainieren können, ansonsten haben wir alternativ trainiert. Zum Beispiel im Kraftraum oder beim Spinning“, sagt Kapellens Trainer Björn Feldberg. Der Holzheimer Kollege Hamid Derakhshan hatte zu Beginn der Vorbereitung zwar nicht das Problem, dass der Kunstrasen an der Reuschenberger Straße offiziell gesperrt war, doch das Geläuf war so hart gefroren, dass er mit seiner Mannschaft von sich aus in eine Sockerhalle in Grevenbroich auswich. Zwar fiel auch das für Mittwoch kurzfristig geplante Match bei TuRU Düsseldorf aus, aber zwei Einheiten in der vergangenen Woche konnten wieder regulär über die Bühne gehen, dementsprechend gerne hätte die HSG das Erarbeitete gegen Wevelinghoven in die Tat umgesetzt. Die Partie wurde übrigens auf Donnerstag (20 Uhr) verschoben.