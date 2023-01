Basketball Toller Einstand als Lichtblick in ganz trüber Zeit

In der Tat: Was die noch bis zum 24. Dezember für Sloga Pozega in der höchsten serbischen Liga tätige Absolventin der University of Tampa in Florida zum Debüt zeigte, war einfach stark. Nach noch holprigem ersten Viertel (2/8 Würfe) wusste sich die 25-Jährige zu steigern und legte bis zur Halbzeitpause schon 15 ihrer schließlich 21 Punkte auf. Dazu sorgte das mit herausragender Physis ausgestattete US-Girl (1,82 Meter, 91 Kilogramm), unterstützt von Linda Brückner (8) und Inga Krings (6), mit 15 Rebounds maßgeblich dafür, dass die Tigers auch das Duell unter den Körben gewannen. Für Co-Trainer Björn Weber stand nach dem Match fest: „Mit ihr hätten wir Grünberg geschlagen und wahrscheinlich auch in Bad Homburg gewonnen.“ Auch Chefcoach Rufin Kendall war mit dem Einstand des sprunggewaltigen Kraftpakets aus Bloomington im US-Bundessstaat Minnesota sehr zufrieden: „LaShayla hat direkt gezeigt, dass sie uns helfen wird.“