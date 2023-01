Handball-Regionalliga NHV am Boden – Pleite auch im Kellerduell

Wie schon so häufig in dieser so problembeladenen bot der NHV in der Anfangsphase durchaus Paroli, aber dann häuften sich die Unzulänglichkeiten. Fehlabgaben und einfache technische Patzer waren an der Tagesordnung. „Wir sind es eben einfach nicht mehr gewohnt, mit einem geharzten Ball umzugehen und deshalb sind wir mit unseren Trainingsmöglichkeiten einfach nicht mehr wettbewerbsfähig“, erklärte Fanenbruck. „Die hohe Anzahl der Fehler würde so nicht geschehen, hätten wir normale Möglichkeiten. So ist ein leistungsbezogener Handball nicht mehr möglich.“