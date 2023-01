Tischtennis Holzbüttgens Damen holen nur ein Remis

Rhein-Kreis · In der Damen-Oberliga spielte Holzbüttgen beim Schlusslicht Süchteln 5:5. In der Herren-NRW-Liga musste der TTC BW Grevenbroich eine knappe 7:9-Niederlage in Bergneustadt hinnehmen.

31.01.2023, 04:50 Uhr

Sandra Förster von Holzbüttgens Oberliga-Damen. Foto: Jens Rustemeier

Von Jens Rustemeier