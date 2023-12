Hockey-Geschichte Das Herz in Dublin an Irland verloren

Und damit wieder zurück zum Sport, der bekanntlich die schönsten Geschichten schreibt. Im Hause Woods ist Mehrsprachigkeit absolut Trumpf. „Ich spreche mit allen konsequent Deutsch und sie besuchen eine deutsche Schule“, sagt die Wahl-Irin. Und da auch die zur Unterstützung bei der Betreuung der Kinder eingesetzten Au-pair-Mädchen aus Deutschland einfliegen, kam im Sommer 2022 Paula Oldenkott ins Haus. Der mit irischen Wurzeln ausgestatteten Spielerin des HTC SW Neuss gefiel es in Dublin so gut, dass sie erstmal nicht mehr an den Rhein zurückkehrte. Ihre starken Leistungen im Hockey-Team des Old Alex Hockey Clubs, der seinen Sitz am Alexandra College in Milltown hat, sind dem Verband, der Irish Hockey Association, natürlich nicht verborgen geblieben, so dass sie demnächst sogar im grünen Nationaltrikot auflaufen könnte. Lina Woods genießt derweil ihren verlängerten Aufenthalt in der alten Heimat, trifft sich mit alten Klassenkameradinnen, Kommilitoninnen der Uni-Jahre und ehemaligen Teamkolleginnen wie Nadine Hampel (früher Ritterbach), Theresa Laubenstein und Janne Müller-Wieland, mit denen sie eine lebenslange und übers Hockey weit hinausgehende Freundschaft verbindet.