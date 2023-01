Basketball Zweiter Anzug der Elephants zwickt noch ein bisschen

Die Gäste begannen mit Jonas Becker, Florian Riedl, Joel Lukeba und Marc Müller, um den Aufbau kümmerte sich in Jonathan Coles der einzige Akteur der gewohnten Startformation. In ihr Zeugnis schrieb der Coach am Ende: „Die Gesamtperformance war okay. Aber im Vergleich zum Hinspiel, das wir mit 125:44 gewonnen hatten, war das natürlich schlecht.“ Der unter der Woche erst aus Florida zurückgekehrte Topscorer Casey Carpinello lief nur im zweiten Viertel auf und spielte kaum mehr als fünf Minuten. Dafür nutzte der nach längerer Verletzungspause ins Team zurückgekehrte Marc Rass die ungewohnten Freiheiten wie schon gegen Wuppertal, als ihm 27 Punkte gelungen waren, zu einer Gala. Er markierte 29 Zähler und „hat dabei ein paar Knallerdinger getroffen“, sagte Pfüller, der allerdings mir dem allzu laxen Auftritt des Scharfschützen in der Verteidigung so seine Probleme hatte. Sein Fazit: „Wir waren nie in Gefahr, das Spiel zu verlieren. Aber mit so einer Leistung kriegst du gegen einen guten Gegner eine Packung.“