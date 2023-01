Handball-Regionalliga Derby als wohl letzte Chance für den Neusser HV

Zuletzt beklagte der NHV immer wieder die widrige Trainingssituation. Vor dem Lokalduell konnte jedoch Abhilfe geschaffen werden, denn am Montag gab es die Möglichkeit, zusammen mit der zweiten Mannschaft von Treudeutsch Lank zu trainieren, wo Haftmittel erlaubt waren. „Ich hoffe, dass wir so nicht erneut eine lange Gewöhnungsphase an das Haftmittel haben wie bisher“, sagt NHV-Coach Julian Fanenbruck. Eines ist jedoch klar, der NHV steht mit dem Rücken zur Wand. So wie die Lage aktuell in den höheren Ligen ist, wird es wahrscheinlich nur einen Absteiger geben, allerdings beträgt der Rückstand auf den Vorletzten MTV Dinslaken bereits fünf Punkte. „Natürlich würde es der Mannschaft einen Extra-Schub geben, könnten wir das Derby gewinnen. Identisches erwarte ich, wenn wir Korschenbroich sehr lange ärgern. Motivieren brauche ich die Jungs für dieses Spiel bestimmt nicht. Die Teams kennen sich in- und auswendig. Und dann treffen sie noch auf ehemalige Mitspieler, mit denen sie weiterhin ein tolles Verhältnis haben und auf ihren Ex-Trainer.“ Fanenbruck war in Neuss unter dem jetzigen Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen bis zu dessen nicht ganz geräuschlosem Abschied im Dezember 2021 Co-Trainer.