Fußball-Kreisliga A Müller ist nicht mehr Trainer des SV Uedesheim

Eigentlich schien alles in bester Ordnung: Nach 17. Spieltagen ist Uedesheim auf Aufstiegskurs, steht auf Rang zwei, hat fünf Punkte Vorsprung auf Rosellen. Doch der Schein trügt: Zwischen Mannschaft und Trainer passte es überhaupt nicht. Müller macht seinem Team schwere Vorwürfe: „Ich habe noch nie so eine charakterschwache und disziplinlose Mannschaft trainiert.“ Immer wieder seien Spieler unangekündigt zu spät zum Training oder Spiel erschienen, hätten sich nach Auswechslungen massiv beschwert. „Die Disziplin- und Respektlosigkeiten waren am schlimmsten“, sagt Müller. Kurz vor Weihnachten ist die Situation nun eskaliert. Sechs Spieler wollten den Verein verlassen. Daraufhin reagierte der Vorstand, berief eine Mannschaftssitzung ein. Das Ergebnis: Mit Müller geht es nicht mehr weiter. Ein Entschluss, der von beiden Seiten kam. „Marcel ist ein hochsympathischer Typ und ich bin traurig über seinen Abschied. Aber wenn Trainer und Mannschaft nicht mehr wollen, muss man sich trennen“, sagt Teammanager Timm Oppermann und weiter: „Marcel ist ein ambitionierter Trainer, der anderes gewohnt ist. Die Erwartungshaltung war vielleicht zu hoch.“ Auf Kreisliga-Niveau sei es manchmal so, dass Spieler zu spät kommen und sich beschweren. Er habe es selbst nicht als so dramatisch empfunden, sagt Oppermann.