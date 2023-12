Hinrundenbilanz TV Geistenbeck Warum sich Geistenbeck in der Spitzengruppe etabliert hat

Laßeur gibt als Vorgabe für die Rückrunde aus: „Es ist das Ziel, dass wir uns über eine stabile Abwehr definieren, was ja auch in den meisten Fällen sehr gut funktioniert hat. In den letzten beiden Spielen gegen Neuss und Mettmann ist es uns aber nicht so gut gelungen.“ Denn beide Partien verlor Geistenbeck und kassierte jeweils über 30 Gegentreffer, was etwas die Bilanz zur Winterpause trübt. Zu Saisonbeginn zeigte die Mannschaft zudem auswärts gute Leistungen, das habe zum Ende der Hinrunde etwas nachgelassen, so der Trainer. „Mit der Angriffsleistung bin ich im Großen und Ganzen zufrieden, lediglich an der Quote können wir noch etwas arbeiten“, sagt Laßeur.