Schulweg in Korschenbroich Erstklässler mit Warnwesten ausgestattet

Nach Schuljahresbeginn im Sommer hatte es einen Brief an die Eltern gegeben, in dem noch mal darum gebeten wurde, die Kinder nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen und auf Elterntaxis zu verzichten. Inzwischen folgte ein zweites Schreiben. Auch der Lehrerparkplatz wurde mitunter von Eltern, die ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule fahren, genutzt. Damit es nicht zu gefährlichen Situationen kommt, sollte das unterlassen werden. Das Ordnungsamt hat laut Schule die Verkehrskontrollen rund um die Schule verstärkt.