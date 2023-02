Handball-Regionalliga Neusser HV verkauft sich im Derby teuer

Im ersten Spielabschnitt gelang es keinem der beiden Teams, sich entscheidend abzusetzen. „Die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, konnten wir auch gut in Tat umsetzen“, freute sich der Neusser Trainer Julian Fanenbruck, der auf die erkrankten Tim Dicks und Felix Danker verzichten musste, den Kader aber mit den beiden A-Jugendlichen Robert Neumann und Thomas Brockmann. Nach anfänglichem Abtasten war es der NHV, der in der zehnten Minute beim Zwischenstand von 6:4 erstmals mit zwei Toren in Front lag. Einen größeren Unterschied gab es im ersten Spielabschnitt nicht. Danach war es bis zum Pausenpfiff ein stetes Hin und Her. „Unsere Abwehr stand zunächst nicht so sattelfest, wie wir es aus den letzten Wochen gewohnt waren“, betonte der Korschenbroicher Trainer Gilbert Lansen. „Auch in der Offensive haben wir uns den einen oder anderen leichten Fehler erlaubt, der so eigentlich nicht vorkommen darf.“ Zwei Sekunden vor dem Halbzeitpfiff war es Steffen Brinkhues vorbehalten, den TVK wieder nach vorne zu bringen.