Tischtennis Vor Derby in Holzbüttgen knistert es

Unterschiedlicher hätte der Saisonverlauf für die beiden Kreisvereine in der Tischtennis-NRW-Liga der Herren kaum sein können. Während die DJK Holzbüttgen als Oberliga-Absteiger bislang eine desolate Saison abliefert und Gefahr läuft, in die Verbandsliga durchgereicht zu werden, spielt der TTC BW Grevenbroich als Tabellenvierter mit 14:8 Punkten eine glänzende Rolle. Am Samstag treffen die Lokalrivalen in der Zweifachhalle am Bruchweg aufeinander.