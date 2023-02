Sportlerehrung der Stadt Neuss Ein Abend der klaren Worte

Ilka Voges hat es mit der von ihr seit 2009 trainierten Synchroneiskunstlauf-Formation des Neusser Schlittschuh-Klubs immerhin zur nationalen Vizemeisterschaft gebracht. „Trotzdem kennt unseren Sport in Deutschland so gut wie keiner“, stellt sie nüchtern fest. Das könnte sich ändern: Die nächsten Deutschen SYS-Meisterschaften finden vom 10. bis 12. Februar im Rahmen des ISU Synchron-Wettbewerbs „Cup of Neuss“ in der Südparkhalle statt. Für die sei vielen Jahren als sympathische und ausgesprochen leistungsstarke Botschafter für die Special-Olympics-Bewegung tätigen „Handicaps“ des TC GW Neuss, des Neusser Tennisclubs Stadtwald und der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN) werden bei ihrem Highlight, den Weltspielen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung vom 17. bis 25. Juni in Berlin, nicht vertreten sein. Für Achim Schell, Inklusionsbeauftragter des Stadtsportverbandes Neuss, gibt es indes kein „lohnenderes Arbeitsfeld. Noch sind wir nicht ganz angekommen, aber wir befinden uns auf dem Weg in die Mitte der Vereine.“