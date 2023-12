Korschenbroich verkündet personelle Veränderungen Ein Weggang und eine Verlängerung beim TVK

Steffen Brinkhues ist seit 2017 beim TV Korschenbroich. Nun einigte sich der gebürtige Mettmanner mit dem Sportlichen Leiter Klaus Weyerbrock auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2025. Der 26-jährige Rückraumspieler geht damit in seine bereits achte Saison beim TVK. 2017 kam Steffen Brinkhues vom ART Düsseldorf nach Korschenbroich und geht in der nächsten Saison in seine achte Spielzeit beim TVK. Er gehört zu den Spielern mit der längsten Vereinszugehörigkeit. „Ich fühle mich super wohl beim TVK. Daher gab es für mich auch keinen Anlass, etwas anderes in Betracht zu ziehen, als meinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Ich freue mich, auch nächste Saison Teil des Teams zu sein und mit den Fans möglichst viele Siege zu feiern“, sagte Steffen Brinkhues