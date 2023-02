Sportlerehrung der Stadt Neuss „Wall of Fame“ bekommt Zuwachs

In Zukunft gibt es genau dort dann auch Wissenswertes über Anne Dickmann zu erfahren. Zum Beispiel, dass die Ruderin des Neusser RV 1978 in Neuseeland WM-Silber mit dem Frauen-Doppelvierer holte und an den Olympischen Spielen 1984 teilnahm. Man könnte zudem erfahren, warum Agnes Werhahn, die mit Abstand erfolgreichste Voltiger-Trainerin der Welt, ihre Arbeit für den RSV Neuss-Grimlinghausen auf dem Nixhof als ihr Lebenswerk bezeichnet. Sebastian Draguhns Goldmedaille mit den deutschen Hockey-Herren bei der Heim-WM 2006 in Mönchengladbach strahlte aufs Neue. Der komplett vergessene Ringer Jakob Koch († 1918), als „Kochse Köbes“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Weltstar, fände ebenso seine verdiente Anerkennung wie Karl Bongers († 2017), der wie kein Zweiter den Sport im Rhein-Kreis über mehr als vier Jahrzehnte geprägt hat.