Handball-Sammler vom Wochenende Der Derby-Sieg geht nach Wegberg

Lokalderby in Rheydt: Mit einem knappen 22:21-Sieg über den Rheydter TV starteten die Handballerinnen des HSV Wegberg in die Rückrunde der laufenden Oberligasaison. Mit einer knappen 12:10-Führung für die Wegbergerinnen ging es in die Halbzeitpause, allerdings konnten sie die Führung nicht in der gesamten zweiten Halbzeit halten. Mit einer 19:17-Führung für die Rheydter Heimmannschaft wurde das Spiel noch einmal richtig spannend. Der 20:20-Ausgleichstreffer durch Alina Hoffmann in der 52. Spielminute kam da ganz gelegen für den HSV. Den Siegtreffer zum Endstand von 21:22 erzielte Carolin Otto für Wegberg dann in der 57. Minute. Siegfried Wagner resümierte im Anschluss: „Der pure Wille hat uns heute gewinnen lassen. Ein guter Jahresabschluss mit diesem Sieg.“ Es ist erst der fünfte Sieg der Saison für die Wegbergerinnen, auch das erste Lokalderby gegen den Turnverein aus Rheydt konnten sie zu Saisonbeginn schon für sich entscheiden. Die Mannschaft steht nun auf Tabellenplatz neun. Der HSV spielt wieder am 21. Januar zu Hause gegen Eintracht Duisburg.