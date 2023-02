Halbzeitbilanz: FC Delhoven Einbruch hat viele Punkte gekostet

Saisonverlauf Der FC Delhoven ist trotz Niederlage gegen Grimlinghausen (0:3) am dritten Spieltag sehr ordentlich in die Saison gestartet. Bis Ende Oktober konnte Delhoven ganz oben mithalten, doch dann folgte eine Schwächephase. Am 30. Oktober verlor Delhoven 1:2 gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd. Im folgenden November blieb Delhoven sieglos, holte nur zwei Zähler. „Das hat uns ordentlich Punkte gekostet“, weiß auch Trainer Carsten Müller. Besonders ärgerte ihn dann auch noch die 1:3-Pleite in Glehn zum Jahresabschluss. Damit steht Delhoven nach der ersten Saisonhälfte auf Rang vier in Schlagdistanz zu SVG Grevenbroich (3.) und SV Uedesheim (2.). Spitzenreiter Weißenberg ist mit 14 Punkten Vorsprung schon deutlich zu weit weg.