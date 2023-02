2. Handball-Bundesliga Jetzt geht’s für Dormagen erst richtig los

Während die Niederlage gegen die Ukrainer für die Zuschauer wenig Erbauliches zu bieten hatte, bot die Partie dem Trainerteam zumindest die Möglichkeit, ohne Erfolgsdruck dem einen oder anderen Spieler mehr Regeneration zu gönnen. Schließlich werden die Punkte aus den Spielen gegen Zaporozhye nach der Saison aus der Tabelle herausgerechnet. Doch mit dem Freischuss ist es nun vorbei, jetzt geht’s wieder richtig los im harten Alltag der 2. Liga. Wobei mit der Partie in Rostock und dem nachverlegten Heimspiel am Dienstag daheim gegen den TV Großwallstadt zunächst noch die Hinrunde abgearbeitet werden muss, ehe es am folgenden Samstag in Dessau mit der Rückrunde weitergeht. Doch so weit will TSV-Coach Matthias Flohr, der sich schon am Freitag mit seiner Mannschaft in den Bus Richtung hoher Norden setzte, noch gar nicht denken. „Von den anderen Spielen will ich nichts wissen. Wir ziehen das Ding in Rostock volle Kanne durch“, sagt der ehemalige Nationalspieler. Erstaunlich, denn die personelle Lage hat sich im Vergleich zum Zaporozhye-Spiel zwar verbessert, doch von ideal ist sie noch weit entfernt, so dass mit Blick auf drei Spiele innerhalb von acht Tagen ein Haushalten mit den Kräften angezeigt sein könnte. Zwar sind die WM-Fahrer Patrick und Ian Hüter wieder einsatzbereit und auch Alexander Senden und André Meuser werden wieder ihre Trikots überstreifen. Doch bei Senden und insbesondere Meuser, der sehr lange ausgefallen ist, stellt sich die Frage, wie es um die Leistungsfähigkeit bestellt ist. Weil Mislav Grgic, Aron Seesing, Florian Träger, Artur Karvatski und Ole Klimpke weiter nicht zur Verfügung stehen, reisen in Jan-Christian und Max Schmidt sowie Florian Boehnert drei A-Jugendliche zur Unterstützung mit nach Rostock.