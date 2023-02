Eishockey-Regionalliga Neusser EV braucht zum Abschluss der Hauptrunde dringend Punkte

Wenn’s am Sonntag gegen Ratingen geht, treffen die Neusser nicht nur auf einen mit starken Individualisten gespickten Kader, sondern auch auf Lazar Pejcic, der noch im Vorjahr das Neusser Trikot trug. Zwei Siege an diesem Wochenende vorausgesetzt, könnte sich der Spitzenreiter schon in Neuss vorzeitig den Hauptrundentitel sichern. „Gegen Ratingen sind wir nach den deutlichen Niederlagen in den letzten beiden direkten Duellen klarer Außenseiter“, so Sebastian Geisler. Ratingens überraschende 3:4-Niederlage (nach Penaltyschießen) am vergangenen Sonntag gegen Wiehl zeigt jedoch auch, dass die Mannschaft von Trainer Frank Gentges trotz der souverän absolvierten Hauptrunde keineswegs unverwundbar ist.